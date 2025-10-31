Câmara vota moção de repúdio em defesa das APAEs na segunda-feira

A Câmara Municipal de Araçatuba realiza, na próxima segunda-feira (3), às 19h, a 36ª sessão ordinária com destaque para a Moção nº 12/2025, que propõe repúdio à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.796, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF). O texto manifesta contrariedade à ação que questiona a legalidade dos repasses públicos destinados às Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) e instituições similares que prestam atendimento especializado a pessoas com deficiência.

Os autores da moção ressaltam que uma eventual decisão favorável à ação poderá comprometer o funcionamento de centenas de entidades em todo o país, afetando diretamente famílias que dependem dos serviços de educação e inclusão oferecidos por essas organizações. O documento expressa o posicionamento do Legislativo aracatubense em defesa das APAEs, reconhecendo o papel social e educacional dessas instituições.

Outro ponto de destaque na pauta é a Moção, que demonstra apoio à aprovação do Projeto de Lei, em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo, que pretende declarar Araçatuba como “Capital Estadual da Parada de Natal”.