Câmara vota moção de repúdio em defesa das APAEs na segunda-feira

A Câmara Municipal de Araçatuba realiza, na próxima segunda-feira (3), às 19h, a 36ª sessão ordinária com destaque para a Moção nº 12/2025, que propõe repúdio à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.796, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF). O texto manifesta contrariedade à ação que questiona a legalidade dos repasses públicos destinados às Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) e instituições similares que prestam atendimento especializado a pessoas com deficiência.
Os autores da moção ressaltam que uma eventual decisão favorável à ação poderá comprometer o funcionamento de centenas de entidades em todo o país, afetando diretamente famílias que dependem dos serviços de educação e inclusão oferecidos por essas organizações. O documento expressa o posicionamento do Legislativo aracatubense em defesa das APAEs, reconhecendo o papel social e educacional dessas instituições.
Outro ponto de destaque na pauta é a Moção, que demonstra apoio à aprovação do Projeto de Lei, em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo, que pretende declarar Araçatuba como “Capital Estadual da Parada de Natal”.
A proposta valoriza a importância cultural e social da tradicional Parada de Natal realizada anualmente no município, organizada pela Associação Atamor, e reconhecida por atrair milhares de pessoas de toda a região. O evento é considerado um dos maiores espetáculos natalinos do interior paulista, com desfiles temáticos, apresentações artísticas e ações de solidariedade.
Além das moções, os vereadores também irão analisar propostas de alteração no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, apresentadas pelo Executivo Municipal, além de um recurso legislativo e uma emenda à Lei Orgânica do Município.
A sessão será realizada no Plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, com transmissão ao vivo pelo site oficial (www.camaraaracatuba.sp.gov.br) e pelas redes sociais do Legislativo.
