31 de outubro de 2025
NOVEMBRO CHUVOSO

Chuvas intensas marcam início de novembro em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
Defesa Civil alerta para risco muito alto de temporais até domingo na região
Defesa Civil alerta para risco muito alto de temporais até domingo na região

O mês de novembro começa com tempo fechado e previsão de chuvas intensas em Araçatuba e região, segundo o IPMet da Unesp de Bauru. A partir deste sábado (1º) até a próxima quinta-feira (6), o céu deve permanecer nublado, com possibilidade de acúmulo de até 50 milímetros de chuva nos primeiros dias do mês.

De acordo com o instituto, o domingo (2) será o dia mais chuvoso, podendo registrar até 26 milímetros de precipitação. Com isso, as temperaturas devem cair ligeiramente, com mínimas em torno de 21°C e máximas que não devem ultrapassar os 33°C durante o período.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta de “risco muito alto” para chuvas fortes nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto entre esta sexta-feira (31) e o domingo (2). O órgão destaca a possibilidade de temporais com mais de 100 milímetros acumulados, o que pode causar alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores.

Diante da previsão, a população deve redobrar a atenção e evitar abrigar-se sob árvores, placas ou estruturas metálicas durante as tempestades. Também é importante não tentar atravessar áreas alagadas, não estacionar veículos próximos a córregos e buscar locais seguros em caso de ventos fortes.

