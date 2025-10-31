31 de outubro de 2025
VAGAS NA EDUCAÇÃO

Piacatu abre processo seletivo com salários de até R$ 2,6 mil

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Prefeitura de Piacatu
Edital oferece vagas em cargos da área da Educação, e inscrições seguem até 6 de novembro
Edital oferece vagas em cargos da área da Educação, e inscrições seguem até 6 de novembro

A Prefeitura de Piacatu divulgou o edital do processo seletivo, com oportunidades para formação de cadastro reserva em cargos voltados à área da Educação. As funções contemplam profissionais com ensino médio e superior completos.

A seleção será organizada pela CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública. Para o nível médio, há vagas para o cargo de Auxiliar de Creche/Escola, com 40 horas semanais e salário de R$ 1.707,05. Já para o nível superior, há oportunidades nas funções de Educador, Educador Físico, Professor de Educação Básica I e Professor de Educação Infantil/Creche, todas com 30 horas semanais e remunerações entre R$ 2.225,60 e R$ 2.660,00.

As inscrições estão abertas até 6 de novembro, exclusivamente pelo site da organizadora (www.cmmconcursos.com). A taxa de participação é de R$ 20,00 para cargos de nível médio e R$ 40,00 para nível superior.

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos e prova de títulos para os postos de nível superior. A avaliação escrita terá duração de duas horas e está prevista para o dia 30 de novembro, em turnos diferentes.

Na fase de títulos, serão considerados certificados de especialização, mestrado e doutorado, conforme os critérios do edital.

