Piacatu abre processo seletivo com salários de até R$ 2,6 mil

A Prefeitura de Piacatu divulgou o edital do processo seletivo, com oportunidades para formação de cadastro reserva em cargos voltados à área da Educação. As funções contemplam profissionais com ensino médio e superior completos.

A seleção será organizada pela CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública. Para o nível médio, há vagas para o cargo de Auxiliar de Creche/Escola, com 40 horas semanais e salário de R$ 1.707,05. Já para o nível superior, há oportunidades nas funções de Educador, Educador Físico, Professor de Educação Básica I e Professor de Educação Infantil/Creche, todas com 30 horas semanais e remunerações entre R$ 2.225,60 e R$ 2.660,00.

As inscrições estão abertas até 6 de novembro, exclusivamente pelo site da organizadora (www.cmmconcursos.com). A taxa de participação é de R$ 20,00 para cargos de nível médio e R$ 40,00 para nível superior.