Filho de empresária é preso após agredir a mãe e segurança

Uma ocorrência de violência doméstica terminou em prisão e ferimentos graves na tarde desta quarta-feira (30), em Araçatuba. Um jovem de 27 anos foi detido em flagrante após agredir a própria mãe e o segurança da família.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados pelo COPOM para atender à ocorrência na Rua Coelho Neto, região central da cidade. No local, encontraram o segurança particular imobilizando o rapaz na garagem da residência. O rapaz, segundo o registro policial, apresentava comportamento extremamente agressivo, cuspindo, mordendo e ameaçando quem se aproximava.

A mãe contou aos policiais que foi atacada dentro de casa pelo filho, que teria pressionado sua cabeça contra a parede e desferido um soco em seu rosto. Ao intervir para defender a mulher, o segurança também foi agredido: o jovem o atacou com violência, chegando a ferir gravemente o olho do funcionário. Antes da chegada da polícia, ele ainda quebrou vários objetos da casa e tentou danificar um veículo da família, de valor afetivo para a mãe.