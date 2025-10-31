Estado é condenado por prisão indevida de mecânico de Castilho

Um erro de procedimento e excesso policial levaram o Estado de São Paulo a ser condenado ao pagamento de indenização de R$ 20 mil a um mecânico de Castilho, que passou uma semana preso por engano. A decisão é do juiz Guilherme Massahiro Yamamoto, da 2ª Vara de Andradina, que reconheceu falha na atuação dos agentes públicos durante a prisão.

O episódio teve início em 6 de março, quando o trabalhador foi surpreendido em casa por policiais que cumpriam um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Paraíba, referente a um homicídio ocorrido em Campina Grande. Mesmo sem apresentar resistência, o homem foi algemado e exposto publicamente, conforme consta nos autos. Ele só foi libertado após a confirmação do erro judicial, sete dias depois.

Na defesa, o governo paulista sustentou que apenas executou uma determinação judicial e que a responsabilidade caberia ao estado emissor do mandado. O magistrado, porém, entendeu de forma diversa. Segundo ele, a culpa do Estado de São Paulo não está na origem do mandado, mas na maneira abusiva como a prisão foi realizada.