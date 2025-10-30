Motociclista fica ferida em colisão com carro em Birigui

Uma mulher ficou ferida após um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um carro, ocorrido no final da tarde de quarta-feira (29), na Rua dos Antúrios, no bairro Cidade Jardim, em Birigui.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conduzia uma Honda Biz 125 branca quando houve a colisão com um Chevrolet Classic prata. Com o impacto, a motociclista caiu ao solo e sofreu ferimento no dedo mínimo da mão, além de dores na região lombar.
Ela foi socorrida por uma unidade de resgate e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico, foi medicada e liberada em seguida.
O motorista do automóvel não se feriu e permaneceu no local para prestar esclarecimentos. Por conta do intenso fluxo de veículos, populares alteraram a posição dos veículos antes da chegada da equipe policial.
A autoridade de plantão dispensou a perícia no local. Nenhuma irregularidade foi constatada nos veículos, porém o condutor do carro estava com a CNH vencida, motivo pelo qual foi autuado administrativamente. O automóvel foi liberado a um familiar devidamente habilitado.
