Motociclista fica ferida em colisão com carro em Birigui

Uma mulher ficou ferida após um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um carro, ocorrido no final da tarde de quarta-feira (29), na Rua dos Antúrios, no bairro Cidade Jardim, em Birigui.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conduzia uma Honda Biz 125 branca quando houve a colisão com um Chevrolet Classic prata. Com o impacto, a motociclista caiu ao solo e sofreu ferimento no dedo mínimo da mão, além de dores na região lombar.

Ela foi socorrida por uma unidade de resgate e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico, foi medicada e liberada em seguida.