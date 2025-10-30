31 de outubro de 2025
BIRIGUI

Casal vive terror após sair de culto e ser alvo de tiros

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Veículo foi atingido por vários disparos na Vila Staff
Veículo foi atingido por vários disparos na Vila Staff

Um casal passou por momentos de terror na noite desta quarta-feira (29), em Birigui, depois que o carro em que estavam foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. O caso ocorreu na rua Belmonte, bairro Vila Staff, e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com as informações apuradas, o motorista contou que ele, a esposa e mais duas pessoas haviam acabado de sair de um culto em uma igreja próxima. Assim que entraram no veículo, uma GM/Blazer preta, a dupla foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta Honda Titan vermelha, que se aproximaram e começaram a atirar. Apesar da sequência de tiros, ninguém se feriu.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de Birigui, os disparos danificaram a Blazer, que estava com a documentação em dia e foi liberada após a perícia. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo, conforme o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias do crime e tenta identificar os autores. Imagens de câmeras de segurança da região devem ajudar nas investigações.

