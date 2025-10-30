Casal vive terror após sair de culto e ser alvo de tiros

Um casal passou por momentos de terror na noite desta quarta-feira (29), em Birigui, depois que o carro em que estavam foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. O caso ocorreu na rua Belmonte, bairro Vila Staff, e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com as informações apuradas, o motorista contou que ele, a esposa e mais duas pessoas haviam acabado de sair de um culto em uma igreja próxima. Assim que entraram no veículo, uma GM/Blazer preta, a dupla foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta Honda Titan vermelha, que se aproximaram e começaram a atirar. Apesar da sequência de tiros, ninguém se feriu.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de Birigui, os disparos danificaram a Blazer, que estava com a documentação em dia e foi liberada após a perícia. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo, conforme o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento.