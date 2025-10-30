PM prende traficante e captura procurado da Justiça

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e na captura de um procurado pela Justiça, na noite de terça-feira (29), em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, no cruzamento das ruas São Benedito e Alaska, no bairro Vila Bandeirantes.

Os cabos PM Ilan e Aragão realizavam patrulhamento pela região quando avistaram dois homens conversando. Segundo a corporação, foi possível ouvir um deles solicitando entorpecente ao outro.

Durante a abordagem, os policiais localizaram uma porção de crack com o comprador, que confessou ter adquirido a droga por R$ 6. Com o outro homem, apontado como o vendedor, foram encontrados dois saquinhos plásticos com pedras de crack, uma faca utilizada para fracionar o entorpecente, um celular e R$ 6 em dinheiro, valor referente à venda anterior.