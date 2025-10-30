'Andradina Limpa' recolhe 56 ton de lixo em ação contra a dengue

O programa “Andradina Limpa” continua transformando a paisagem urbana e reforçando o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Na terça-feira (28), as equipes concentraram os trabalhos no bairro Santa Cecília, com a retirada de materiais descartáveis no trecho entre as ruas Santa Amália, José Clemente e Vicente Char.
Segundo o subsecretário de Serviço Público, Paulo Sales, o esforço coletivo já resultou na remoção de 56 toneladas de bens inservíveis, considerados potenciais criadouros do mosquito.
“O trabalho é intenso e essencial para garantir mais saúde e segurança à população. A participação dos moradores é fundamental para o sucesso da ação”, ressaltou o subsecretário.
A secretária municipal de Saúde, Maristela Marinho, explicou que o mutirão segue um cronograma em duas etapas: primeiro, os agentes de saúde visitam as residências para orientar e informar o calendário; depois, ocorre a coleta dos materiais descartados.
Devido a uma demanda emergencial, a próxima etapa do programa será direcionada aos bairros Álvaro Gasparelli, Set Jardim e Nova Canaã, antes do avanço para o Benfica. Agentes de saúde continuam percorrendo casa a casa para reforçar orientações sobre prevenção.
A população pode colaborar colocando os materiais que deseja descartar na calçada, na véspera da coleta. O recolhimento é realizado pela Secretaria de Obras, com apoio das pastas da Saúde, Meio Ambiente e do Almoxarifado Municipal, e todo o material é encaminhado ao Ecoponto Municipal para destinação correta.
Entre os itens aceitos, estão sofás, geladeiras, fogões, armários, colchões, móveis e eletrodomésticos fora de uso. Já lixo doméstico, hospitalar, lâmpadas, galhos e entulhos de construção civil não entram na coleta.
Maristela reforça que o programa é contínuo. “Nenhum bairro será esquecido. O mutirão volta com força total em janeiro, dando continuidade a esse trabalho essencial”, afirmou.
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente é responsável por garantir a destinação ambientalmente adequada de todo o material recolhido.
