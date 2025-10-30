'Andradina Limpa' recolhe 56 ton de lixo em ação contra a dengue

O programa “Andradina Limpa” continua transformando a paisagem urbana e reforçando o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Na terça-feira (28), as equipes concentraram os trabalhos no bairro Santa Cecília, com a retirada de materiais descartáveis no trecho entre as ruas Santa Amália, José Clemente e Vicente Char.

Segundo o subsecretário de Serviço Público, Paulo Sales, o esforço coletivo já resultou na remoção de 56 toneladas de bens inservíveis, considerados potenciais criadouros do mosquito.

“O trabalho é intenso e essencial para garantir mais saúde e segurança à população. A participação dos moradores é fundamental para o sucesso da ação”, ressaltou o subsecretário.