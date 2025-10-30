Araçatuba aplica menos de mil doses da vacina da covid em 2025

A Prefeitura de Araçatuba informou que 921 doses da vacina contra a covid-19 foram aplicadas neste ano no município. A atualização foi enviada à Folha da Região, após relatos de moradores sobre suposta falta do imunizante em algumas unidades de saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não houve falta total de vacinas, e os estoques não chegaram a zerar. O órgão esclareceu que as doses chegaram nesta semana e já estão em processo de distribuição para todas as unidades básicas de saúde (UBSs). “As vacinas chegaram nesta semana e estão em processo de distribuição”, informou a pasta.

A Prefeitura destacou que todas as unidades do município estão autorizadas a aplicar o imunizante e que, atualmente, a vacinação contra a covid-19 não ocorre em formato de campanha, mas sim como parte do Calendário Nacional de Vacinação. Isso significa que a imunização continua disponível de forma permanente nos postos, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.