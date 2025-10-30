Araçatuba aplica menos de mil doses da vacina da covid em 2025

A Prefeitura de Araçatuba informou que 921 doses da vacina contra a covid-19 foram aplicadas neste ano no município. A atualização foi enviada à Folha da Região, após relatos de moradores sobre suposta falta do imunizante em algumas unidades de saúde.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não houve falta total de vacinas, e os estoques não chegaram a zerar. O órgão esclareceu que as doses chegaram nesta semana e já estão em processo de distribuição para todas as unidades básicas de saúde (UBSs). “As vacinas chegaram nesta semana e estão em processo de distribuição”, informou a pasta.
A Prefeitura destacou que todas as unidades do município estão autorizadas a aplicar o imunizante e que, atualmente, a vacinação contra a covid-19 não ocorre em formato de campanha, mas sim como parte do Calendário Nacional de Vacinação. Isso significa que a imunização continua disponível de forma permanente nos postos, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.
O público prioritário para receber a vacina inclui crianças menores de 5 anos, idosos, pessoas com doenças crônicas, gestantes e trabalhadores da saúde. Esses grupos são considerados mais vulneráveis a complicações da doença e devem manter o esquema vacinal atualizado.
O Ministério da Saúde reforça que a vacina contra a covid-19 é essencial para evitar casos graves e óbitos, especialmente entre os grupos de risco. O órgão recomenda que todos os públicos elegíveis recebam as doses de reforço conforme o calendário vigente, lembrando que a proteção vacinal tende a diminuir ao longo do tempo.
Mesmo fora do período de campanhas, autoridades sanitárias alertam que a imunização segue sendo a principal estratégia de prevenção. “A vacina salva vidas e continua sendo a forma mais eficaz de evitar hospitalizações e mortes por covid-19”, reforça o ministério, em suas orientações oficiais.
