Primeira-dama paulista encerra ciclo do Caminho da Capacitação

A primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social Paulista, Cristiane Freitas, cumpre agenda nesta quinta-feira (30) em Birigui, encerrando o roteiro de visitas aos 12 municípios participantes do 10º ciclo do programa Caminho da Capacitação, na região de Araçatuba.

Durante a passagem pela cidade, Cristiane acompanhará as atividades das carretas do Fundo Social, que oferecem cursos gratuitos de qualificação profissional voltados à inserção no mercado de trabalho e geração de renda.

A programação prevê visita às unidades móveis de Soldagem, Panificação e Açougue II, instaladas no Centro de Convenções e Eventos, localizado na rua Waldemar Lot, em Birigui.