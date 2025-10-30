31 de outubro de 2025
BIRIGUI

Primeira-dama paulista encerra ciclo do Caminho da Capacitação

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Governo de SP
Cristiane Freitas visita Birigui e acompanha cursos gratuitos do programa voltado à geração de emprego e renda
Cristiane Freitas visita Birigui e acompanha cursos gratuitos do programa voltado à geração de emprego e renda

A primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social Paulista, Cristiane Freitas, cumpre agenda nesta quinta-feira (30) em Birigui, encerrando o roteiro de visitas aos 12 municípios participantes do 10º ciclo do programa Caminho da Capacitação, na região de Araçatuba.

Durante a passagem pela cidade, Cristiane acompanhará as atividades das carretas do Fundo Social, que oferecem cursos gratuitos de qualificação profissional voltados à inserção no mercado de trabalho e geração de renda.

A programação prevê visita às unidades móveis de Soldagem, Panificação e Açougue II, instaladas no Centro de Convenções e Eventos, localizado na rua Waldemar Lot, em Birigui.

Mais informações sobre o programa estão disponíveis no site: www.caminhosdacapacitacao.sp.gov.br

