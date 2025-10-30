Vereador cobra explicações sobre incêndio em ônibus da Prefeitura

Durante a 35ª sessão ordinária da Câmara de Araçatuba, realizada nesta terça-feira (28), os vereadores apresentaram cinco requerimentos de informações oficiais ao prefeito Lucas Zanatta (PL). O Executivo tem 15 dias para responder às solicitações.

Entre os pedidos, o vereador Luís Boatto (Solidariedade) protocolou um requerimento pedindo esclarecimentos sobre o incêndio que destruiu um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde no último dia 21 de outubro.

O veículo transportava nove pacientes de três assentamentos da zona rural com destino à UBS do bairro Engenheiro Taveira, quando o fogo começou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.