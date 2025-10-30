31 de outubro de 2025
VEÍCULO DA SAÚDE

Vereador cobra explicações sobre incêndio em ônibus da Prefeitura

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes sociais
Ônibus da Prefeitura pegou fogo com pacientes a bordo
Ônibus da Prefeitura pegou fogo com pacientes a bordo

Durante a 35ª sessão ordinária da Câmara de Araçatuba, realizada nesta terça-feira (28), os vereadores apresentaram cinco requerimentos de informações oficiais ao prefeito Lucas Zanatta (PL). O Executivo tem 15 dias para responder às solicitações.

Entre os pedidos, o vereador Luís Boatto (Solidariedade) protocolou um requerimento pedindo esclarecimentos sobre o incêndio que destruiu um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde no último dia 21 de outubro.

O veículo transportava nove pacientes de três assentamentos da zona rural com destino à UBS do bairro Engenheiro Taveira, quando o fogo começou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Boatto quer saber as causas do incêndio e se os equipamentos de segurança, como o extintor, estavam em condições adequadas de uso. O parlamentar também solicita o laudo completo da perícia técnica e uma relação detalhada da frota da Secretaria de Saúde, incluindo modelo, marca, ano e finalidade de cada veículo.

Segundo informações da Prefeitura de Araçatuba, o incêndio teve início por volta das 9h, na estrada vicinal Caran Rezek, na zona rural. O motorista percebeu o problema após tentar religar o ônibus, quando as chamas começaram no painel. Todos os ocupantes conseguiram deixar o veículo a tempo.

Ainda conforme a administração municipal, o ônibus estava com as manutenções preventivas em dia, e a causa do incêndio será determinada pela perícia.

