Manutenção afeta abastecimento de água em bairros de Araçatuba

A GS Inima Samar executa uma manutenção programada nesta quinta-feira (30), desde as 5h da manhã, para interligar uma nova rede de abastecimento no cruzamento das ruas Ouro Preto e Araçatuba, no bairro Engenheiro Taveira.

Durante os trabalhos, o fornecimento de água poderá ser interrompido em alguns bairros da região. A previsão é que o abastecimento seja normalizado até as 18h do mesmo dia.

As áreas que podem sentir os efeitos da manutenção são os bairros Engenheiro Taveira, Paquere, Paquere I e Aimoré.