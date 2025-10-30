Manutenção afeta abastecimento de água em bairros de Araçatuba

A GS Inima Samar executa uma manutenção programada nesta quinta-feira (30), desde as 5h da manhã, para interligar uma nova rede de abastecimento no cruzamento das ruas Ouro Preto e Araçatuba, no bairro Engenheiro Taveira.
Durante os trabalhos, o fornecimento de água poderá ser interrompido em alguns bairros da região. A previsão é que o abastecimento seja normalizado até as 18h do mesmo dia.
As áreas que podem sentir os efeitos da manutenção são os bairros Engenheiro Taveira, Paquere, Paquere I e Aimoré.
A concessionária orienta que os moradores utilizem com economia a água armazenada em suas caixas durante o período da obra. Imóveis com reservatórios com autonomia mínima de 24 horas, conforme as normas técnicas, não devem ser afetados.
Mais informações podem ser consultadas no site www.samar.eco.br, pelo telefone 0800 770 2295 ou pelo WhatsApp (11) 95020-6424.
