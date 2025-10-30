Polícia desmonta esquema de falsificação para fraudes em créditos

A Delegacia de Investigações Criminais (Deic) cumpriu nove mandados de busca e apreensão nessa quarta-feira (29) contra um grupo acusado de falsificar documentos para obter crédito de forma fraudulenta em São José do Rio Preto e região.
As investigações tiveram início após a polícia identificar, em setembro do ano passado, um imóvel em Bady Bassitt que funcionava como uma central de falsificação. No local, eram produzidos documentos adulterados usados para aplicar os golpes.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo criava identidades falsas e recrutava mulheres para se passarem pelas supostas titulares dos documentos durante as compras em lojas de varejo.
Em algumas situações, os golpes contavam com o apoio de funcionários dos estabelecimentos, que ajudavam a liberar os cadastros e aprovar as compras de forma irregular. Após conseguir o crédito e os produtos, os itens eram revendidos em diferentes canais.
O líder da organização criminosa já está preso preventivamente por envolvimento em outra investigação. O esquema causou prejuízos a comerciantes e também às vítimas que tiveram seus dados usados indevidamente, descobrindo as fraudes apenas quando notificadas por órgãos de cobrança ou negativadas em cadastros de crédito.
Durante a operação, os agentes apreenderam um documento falso, três celulares, dois cartões bancários e R$ 1,3 mil em notas falsas. O valor total do prejuízo ainda não foi divulgado pela polícia.
