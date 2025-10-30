Polícia desmonta esquema de falsificação para fraudes em créditos

A Delegacia de Investigações Criminais (Deic) cumpriu nove mandados de busca e apreensão nessa quarta-feira (29) contra um grupo acusado de falsificar documentos para obter crédito de forma fraudulenta em São José do Rio Preto e região.

As investigações tiveram início após a polícia identificar, em setembro do ano passado, um imóvel em Bady Bassitt que funcionava como uma central de falsificação. No local, eram produzidos documentos adulterados usados para aplicar os golpes.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo criava identidades falsas e recrutava mulheres para se passarem pelas supostas titulares dos documentos durante as compras em lojas de varejo.