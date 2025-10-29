TJ-SP julgará ação que pode mudar estrutura da Prefeitura

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) agendou para o dia 5 de novembro o julgamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que pode provocar mudanças profundas na estrutura administrativa da Prefeitura de Araçatuba.
A ação, proposta pelo procurador-geral de Justiça do Estado, contesta a Lei Complementar Municipal nº 206/2010, que define cargos de chefia e controle dentro da administração municipal. O ponto central da contestação está na ocupação de cargos técnicos e de fiscalização por indicações políticas — entre eles, os de controlador, ouvidor e corregedor-geral, além de ouvidores vinculados a diversas secretarias.
Segundo a Procuradoria, funções que envolvem controle interno, correição e ouvidoria exigem conhecimento técnico e independência funcional, sendo incompatíveis com nomeações de livre escolha. O texto da ação argumenta que tais cargos devem ser ocupados exclusivamente por servidores efetivos, aprovados em concurso público.
“Essas atribuições são de natureza técnica e burocrática, devendo ser exercidas por profissionais de carreira, e não por agentes indicados politicamente”, sustentou o procurador-geral.
A petição pede que o TJ-SP declare inconstitucional a criação, como cargos de livre provimento, das seguintes funções:
- Controlador-geral do Município
- Ouvidor-geral do Município
- Corregedor-geral do Município
- Corregedor da Guarda Municipal
- Ouvidores das secretarias de Obras, Segurança, Assistência Social, Saúde, Educação, Desenvolvimento Agroindustrial, Participação Cidadã e Meio Ambiente
Reincidência de ações contra a Prefeitura
O procurador-geral lembra que esta não é a primeira vez que a estrutura de cargos da Prefeitura de Araçatuba é questionada. Em decisões anteriores, o TJ-SP já julgou procedentes outras quatro ADIs, todas envolvendo cargos comissionados considerados irregulares.
Para sustentar o pedido, a ação cita o Tema 1.010 do Supremo Tribunal Federal (STF), que fixou o entendimento de que o cargo de controlador interno não pode ser de livre nomeação, por não se enquadrar nas funções de chefia, direção ou assessoramento previstas na Constituição.
Possíveis impactos
Se a ação for julgada procedente, o município será obrigado a exonerar os ocupantes dos cargos comissionados em questão e preencher as funções com servidores concursados. O julgamento do TJ-SP promete ter repercussão não apenas administrativa, mas também política, ao redefinir os limites da autonomia municipal diante das normas constitucionais sobre cargos públicos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.