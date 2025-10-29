TJ-SP julgará ação que pode mudar estrutura da Prefeitura

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) agendou para o dia 5 de novembro o julgamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que pode provocar mudanças profundas na estrutura administrativa da Prefeitura de Araçatuba.

A ação, proposta pelo procurador-geral de Justiça do Estado, contesta a Lei Complementar Municipal nº 206/2010, que define cargos de chefia e controle dentro da administração municipal. O ponto central da contestação está na ocupação de cargos técnicos e de fiscalização por indicações políticas — entre eles, os de controlador, ouvidor e corregedor-geral, além de ouvidores vinculados a diversas secretarias.

Segundo a Procuradoria, funções que envolvem controle interno, correição e ouvidoria exigem conhecimento técnico e independência funcional, sendo incompatíveis com nomeações de livre escolha. O texto da ação argumenta que tais cargos devem ser ocupados exclusivamente por servidores efetivos, aprovados em concurso público.