31 de outubro de 2025
TJ-SP julgará ação que pode mudar estrutura da Prefeitura

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Procuradoria questiona legalidade de funções estratégicas ocupadas por nomeação política e defende que postos sejam preenchidos por servidores concursados
Procuradoria questiona legalidade de funções estratégicas ocupadas por nomeação política e defende que postos sejam preenchidos por servidores concursados

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) agendou para o dia 5 de novembro o julgamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que pode provocar mudanças profundas na estrutura administrativa da Prefeitura de Araçatuba.

A ação, proposta pelo procurador-geral de Justiça do Estado, contesta a Lei Complementar Municipal nº 206/2010, que define cargos de chefia e controle dentro da administração municipal. O ponto central da contestação está na ocupação de cargos técnicos e de fiscalização por indicações políticas — entre eles, os de controlador, ouvidor e corregedor-geral, além de ouvidores vinculados a diversas secretarias.

Segundo a Procuradoria, funções que envolvem controle interno, correição e ouvidoria exigem conhecimento técnico e independência funcional, sendo incompatíveis com nomeações de livre escolha. O texto da ação argumenta que tais cargos devem ser ocupados exclusivamente por servidores efetivos, aprovados em concurso público.

“Essas atribuições são de natureza técnica e burocrática, devendo ser exercidas por profissionais de carreira, e não por agentes indicados politicamente”, sustentou o procurador-geral.

A petição pede que o TJ-SP declare inconstitucional a criação, como cargos de livre provimento, das seguintes funções:

  • Controlador-geral do Município
  • Ouvidor-geral do Município
  • Corregedor-geral do Município
  • Corregedor da Guarda Municipal
  • Ouvidores das secretarias de Obras, Segurança, Assistência Social, Saúde, Educação, Desenvolvimento Agroindustrial, Participação Cidadã e Meio Ambiente

Reincidência de ações contra a Prefeitura

O procurador-geral lembra que esta não é a primeira vez que a estrutura de cargos da Prefeitura de Araçatuba é questionada. Em decisões anteriores, o TJ-SP já julgou procedentes outras quatro ADIs, todas envolvendo cargos comissionados considerados irregulares.

Para sustentar o pedido, a ação cita o Tema 1.010 do Supremo Tribunal Federal (STF), que fixou o entendimento de que o cargo de controlador interno não pode ser de livre nomeação, por não se enquadrar nas funções de chefia, direção ou assessoramento previstas na Constituição.

Possíveis impactos

Se a ação for julgada procedente, o município será obrigado a exonerar os ocupantes dos cargos comissionados em questão e preencher as funções com servidores concursados. O julgamento do TJ-SP promete ter repercussão não apenas administrativa, mas também política, ao redefinir os limites da autonomia municipal diante das normas constitucionais sobre cargos públicos.

