Edna Flor reage e pede retratação do prefeito Zanatta sobre CPI

O embate político entre o Executivo e o Legislativo de Araçatuba ganhou força nesta terça-feira (28), durante a 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal. A presidente da Casa, vereadora Edna Flor (Podemos), fez um discurso firme em resposta às declarações do prefeito Lucas Zanatta (PL), que classificou como “picuinha política” a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o uso de guardas municipais em sua segurança pessoal e de seus familiares.
“Falar que isso é politicagem, me desculpe. Eu tenho mais de 20 anos de vida pública e nunca fui dada à politicagem. Isso precisa ser retratado”, afirmou Edna, cobrando publicamente uma retratação do chefe do Executivo.
Segundo a presidente, a CPI foi aberta porque a Câmara não recebeu respostas convincentes aos requerimentos enviados anteriormente sobre o uso da Guarda Civil Municipal (GCM) na segurança do prefeito. A comissão já foi formalmente instaurada e conta com cinco assinaturas. O prazo de dez dias para manifestação dos vereadores interessados em participar segue em andamento.
Durante o pronunciamento, Edna Flor também criticou o que classificou como “tentativas de intimidação” por parte do Executivo. “Não posso ser intimidada. Este Legislativo não pode ser intimidado pelo seu poder de fiscalização. Disseram que dariam autonomia para a Câmara, mas acordamos com uma chuva de intimidações”, declarou.
Questionamentos e legalidade
A vereadora explicou que o objetivo da CPI é apurar o uso de quatro guardas municipais destacados para acompanhar o prefeito em diferentes atividades — no gabinete, em eventos públicos e até em cerimônias religiosas. Edna destacou que, embora Zanatta tenha afirmado ter recebido ameaças, nenhum boletim de ocorrência ou documento oficial foi apresentado à Câmara para justificar o esquema de segurança.
A presidente também contestou a fundamentação jurídica usada pela Prefeitura, que citou a Lei Federal nº 13.022/2014.
“Essa lei fala em auxílio na segurança de grandes eventos e proteção de autoridades e dignatários. Não menciona familiares, e o que temos visto é a extensão desse serviço à família do prefeito”, argumentou.
Edna ainda rebateu a explicação de que a proteção estaria ligada ao rompimento do contrato com a Organização Social Mahatma Gandhi, investigada pelo Gaeco na Operação Duas Caras por desvio de R$ 1,6 bilhão em recursos da saúde.
“O requerimento não fala disso. Não há nenhuma menção à Mahatma Gandhi na solicitação de informações”, disse.
“Síndrome da Rainha Vermelha” e ironias
Outro ponto que gerou críticas foi a justificativa apresentada pela Prefeitura, que mencionou a chamada “Síndrome da Rainha Vermelha” — conceito sociológico usado para descrever situações de insegurança e vigilância permanente.
“Desconhecia essa síndrome. É uma metáfora usada para criticar a segurança do Estado de São Paulo. Se é essa a preocupação, o prefeito deveria se dirigir ao governador, não usar a Guarda Municipal”, ironizou a vereadora.
Defesa da autonomia do Legislativo
A presidente reafirmou a autonomia e o dever fiscalizatório da Câmara Municipal, citando o artigo 31 da Constituição Federal. “Nem eu, nem os vereadores que criaram ou integrarão a CPI podemos ser intimidados, humilhados ou desrespeitados por exercer o dever de fiscalização. Isso não é um direito apenas — é uma obrigação constitucional”, ressaltou.
Edna também enfatizou que a investigação não é pessoal, mas institucional. “Uma CPI não é da Edna Flor, é da Câmara Municipal. Cumpri rigorosamente o Regimento Interno ao encaminhar a denúncia à Procuradoria Legislativa e dar andamento à comissão. Quando chega uma denúncia, não posso rasgar ou ignorar — devo agir conforme a lei”, afirmou.
Apoio e repercussão
O vereador Luís Boatto (Cidadania) reforçou o discurso da presidente e também cobrou respeito por parte do prefeito.
“Quando ele fala que é cortina de fumaça ou picuinha política, esquece que, como vereador, assinou várias CPIs, inclusive a da Saúde. Não pode agora deslegitimar o mesmo instrumento que já utilizou”, disse.
CPI em andamento
Com a formalização da CPI, a Câmara iniciará os trâmites para definir os membros conforme a proporcionalidade partidária. Caso os parlamentares não se manifestem, poderão ser incluídos automaticamente na composição. O prazo inicial de funcionamento será de 90 dias, prorrogável por igual período.
Encerrando o pronunciamento, Edna Flor citou uma frase de seu antigo professor de Direito Administrativo, Emídio Barone: “Não vamos apequenar o Poder Legislativo. Vamos fazer valer as nossas atribuições.”
A crise entre os poderes, que já vinha sendo marcada por trocas de declarações públicas, se intensifica agora com a abertura da CPI em debate na Casa.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.