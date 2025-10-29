Edna Flor reage e pede retratação do prefeito Zanatta sobre CPI

O embate político entre o Executivo e o Legislativo de Araçatuba ganhou força nesta terça-feira (28), durante a 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal. A presidente da Casa, vereadora Edna Flor (Podemos), fez um discurso firme em resposta às declarações do prefeito Lucas Zanatta (PL), que classificou como “picuinha política” a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o uso de guardas municipais em sua segurança pessoal e de seus familiares.

“Falar que isso é politicagem, me desculpe. Eu tenho mais de 20 anos de vida pública e nunca fui dada à politicagem. Isso precisa ser retratado”, afirmou Edna, cobrando publicamente uma retratação do chefe do Executivo.

Segundo a presidente, a CPI foi aberta porque a Câmara não recebeu respostas convincentes aos requerimentos enviados anteriormente sobre o uso da Guarda Civil Municipal (GCM) na segurança do prefeito. A comissão já foi formalmente instaurada e conta com cinco assinaturas. O prazo de dez dias para manifestação dos vereadores interessados em participar segue em andamento.