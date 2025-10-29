Pugina propõe CPI da Saúde na Câmara de Araçatuba

O vereador João Pedro Pugina (PL) propôs, durante sessão da Câmara de Araçatuba, a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar irregularidades na área da Saúde. A iniciativa surgiu em meio às discussões sobre outro pedido de CPI, que apura o uso de guardas municipais na segurança do prefeito Lucas Zanatta (PL) e de sua família.
Pugina citou como motivação o bloqueio judicial de cerca de R$ 3,4 milhões determinado pela Vara da Fazenda Pública, referentes a repasses feitos pela Organização Social Mahatma Gandhi — gestora de unidades de saúde e serviços de saúde mental no município entre 2019 e 2025 — a uma fintech sem autorização do Banco Central.
O vereador lembrou ainda que a Operação Duas Caras, do GAECO, apontou desvio de cerca de R$ 1,6 bilhão pela mesma organização em várias cidades do país. “Precisamos entender o quanto esses recursos podem ter sido desviados aqui, especialmente na área da saúde, que impacta diretamente a população”, afirmou.
Durante a sessão, Pugina destacou a autonomia da atual legislatura e disse apoiar todas as apurações sobre o uso de verbas públicas. A proposta segue agora para coleta de assinaturas — são necessárias cinco para a abertura da CPI. Caso aprovada, os vereadores terão 10 dias para manifestar interesse em compor o grupo, que seguirá a proporcionalidade partidária. O prazo inicial dos trabalhos será de 90 dias, prorrogável por igual período.
O bloqueio judicial foi resultado de ação movida pela Prefeitura, que cobra R$ 5,3 milhões da Mahatma Gandhi por despesas sem autorização, notas fiscais suspeitas e valores não justificados. “Contem comigo em tudo que envolva investigação”, concluiu Pugina.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.