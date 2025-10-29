Pugina propõe CPI da Saúde na Câmara de Araçatuba

O vereador João Pedro Pugina (PL) propôs, durante sessão da Câmara de Araçatuba, a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar irregularidades na área da Saúde. A iniciativa surgiu em meio às discussões sobre outro pedido de CPI, que apura o uso de guardas municipais na segurança do prefeito Lucas Zanatta (PL) e de sua família.

Pugina citou como motivação o bloqueio judicial de cerca de R$ 3,4 milhões determinado pela Vara da Fazenda Pública, referentes a repasses feitos pela Organização Social Mahatma Gandhi — gestora de unidades de saúde e serviços de saúde mental no município entre 2019 e 2025 — a uma fintech sem autorização do Banco Central.

O vereador lembrou ainda que a Operação Duas Caras, do GAECO, apontou desvio de cerca de R$ 1,6 bilhão pela mesma organização em várias cidades do país. “Precisamos entender o quanto esses recursos podem ter sido desviados aqui, especialmente na área da saúde, que impacta diretamente a população”, afirmou.