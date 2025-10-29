GCM prende homem por tráfico no centro de Birigui

A Guarda Civil Municipal de Birigui prendeu, nesta terça-feira (28), um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas. O suspeito, já conhecido nos meios policiais, foi localizado na Praça João Arsênio Vieira, ao lado do antigo terminal rodoviário, durante patrulhamento de rotina.

Ao abordar cinco pessoas que estavam na praça, os guardas constataram que um dos indivíduos tinha mandado de prisão expedido em 6 de outubro. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Distrito Policial Central. Segundo a GCM, o uso de algemas foi necessário devido ao comportamento agressivo e a registros anteriores de tumulto no local.

Após ser ouvido pela autoridade policial, a prisão foi ratificada, e o homem permaneceu à disposição da Justiça. Os demais abordados foram liberados.