31 de outubro de 2025
SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia recupera moto furtada e prende suspeito por receptação

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Motocicleta havia sido furtada no início da semana e foi localizada durante patrulhamento no bairro Portal da Pérola II

Uma ação rápida da Força Patrulha da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta furtada e na prisão de um homem por receptação, na manhã desta quarta-feira (29), em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 8h50, no cruzamento das ruas José Verzignassi e Antônio Simões Rainho, no bairro Portal da Pérola II.

Segundo a PM, a motocicleta Honda havia sido furtada no dia 27 de outubro, quando a vítima a deixou estacionada em frente à residência, na Rua João Leão. Durante as diligências, os policiais receberam denúncias sobre o possível autor, conhecido na região. Testemunhas disseram tê-lo visto pilotando uma moto vermelha, sem capacete, e pedindo um emprestado em frente à empresa Botimetal.

Com base nas informações, o patrulhamento foi intensificado e a moto acabou localizada no Portal da Pérola II. O homem abordado afirmou ter recebido o veículo como garantia de uma dívida de R$ 180,00. Ele foi preso em flagrante por receptação e encaminhado à Delegacia Central, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Durante o registro, o suspeito reconheceu, por fotos, o autor do furto. O delegado determinou a apreensão e restituição do veículo ao proprietário. A prisão foi feita com uso de algemas, justificada pelo risco de fuga, conforme a Súmula Vinculante nº 11.