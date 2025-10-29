Câmara repudia decreto federal sobre educação especial

A Câmara Municipal de Penápolis aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (28), moções de apoio às APAEs e de repúdio ao Decreto Federal nº 12.686/2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva.

O texto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, determina que estudantes com deficiência sejam matriculados obrigatoriamente em escolas regulares, restringindo o Atendimento Educacional Especializado (AEE) a um serviço de apoio.

Durante a sessão, a diretora da APAE local, Iara Alves de Lima, criticou a medida, afirmando que ela retira das famílias o direito de escolher onde seus filhos devem estudar. A mãe Geovana Floripes Alvarenga também relatou os avanços do filho com o atendimento especializado, reforçando a importância das APAEs.