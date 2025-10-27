Ex-assessora acusa Damião de “rachadinha” e coação; vereador nega

Uma ex-assessora parlamentar formalizou nesta segunda-feira (27) uma denúncia contra o vereador Waldemar Damião Brito, de Araçatuba, apontando prática de “rachadinha”, coação e abuso de poder no gabinete. O envio do documento, feito por e-mail à Câmara Municipal, marca a oficialização do caso e traz novos elementos sobre os acontecimentos.

Segundo o relato da ex-assessora, psicóloga de 32 anos, ela era obrigada a devolver parte significativa do salário, incluindo o tíquete-alimentação, sob ameaças e intimidações. Ao questionar o vereador sobre a discrepância entre o valor informado na entrevista e o salário real, recebeu a seguinte resposta: “Independentemente do valor que recebesse, ainda que fosse cinquenta mil reais, o dinheiro era dele e deveria ser entregue a ele, ponto final.”

A denúncia detalha ainda que outros ex-assessores do gabinete podem ser ouvidos para confirmar as práticas ilícitas relatadas. Além disso, episódios de intimidação com arma de fogo dentro do gabinete teriam sido usados para manter a equipe sob medo e coação.