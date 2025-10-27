27 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
LEGISLATIVO EM XEQUE

Ex-assessora acusa Damião de “rachadinha” e coação; vereador nega

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Vereador Waldemar Damião Brito nega as acusações de “rachadinha” e coação feitas por ex-assessora; caso foi encaminhado à Câmara Municipal de Araçatuba
Vereador Waldemar Damião Brito nega as acusações de “rachadinha” e coação feitas por ex-assessora; caso foi encaminhado à Câmara Municipal de Araçatuba

Uma ex-assessora parlamentar formalizou nesta segunda-feira (27) uma denúncia contra o vereador Waldemar Damião Brito, de Araçatuba, apontando prática de “rachadinha”, coação e abuso de poder no gabinete. O envio do documento, feito por e-mail à Câmara Municipal, marca a oficialização do caso e traz novos elementos sobre os acontecimentos.

Segundo o relato da ex-assessora, psicóloga de 32 anos, ela era obrigada a devolver parte significativa do salário, incluindo o tíquete-alimentação, sob ameaças e intimidações. Ao questionar o vereador sobre a discrepância entre o valor informado na entrevista e o salário real, recebeu a seguinte resposta: “Independentemente do valor que recebesse, ainda que fosse cinquenta mil reais, o dinheiro era dele e deveria ser entregue a ele, ponto final.”

A denúncia detalha ainda que outros ex-assessores do gabinete podem ser ouvidos para confirmar as práticas ilícitas relatadas. Além disso, episódios de intimidação com arma de fogo dentro do gabinete teriam sido usados para manter a equipe sob medo e coação.

A ex-assessora também relata que, no dia 6 de outubro, foi comunicada de sua dispensa durante uma conversa na presença do procurador da Câmara, Dr. Paulo, que teria presenciado toda a discussão.

A ex-assessora pede a abertura de investigação, a oitiva de ex-servidores e o encaminhamento ao Ministério Público, além de medidas que podem levar à cassação do mandato e à inelegibilidade do parlamentar. A Câmara Municipal ainda não se pronunciou oficialmente sobre o recebimento ou o andamento da apuração.

Vereador nega acusações

Procurado para comentar a formalização da denúncia, o vereador afirmou: “Tomamos conhecimento do referido boletim de ocorrência apenas pela imprensa. Até o momento, não houve qualquer intimação ou comunicação oficial por parte das autoridades competentes. Trata-se, portanto, de um registro unilateral de relato, desacompanhado de provas, que não configura denúncia formal nem implica qualquer imputação criminal. Soube apenas que a denúncia chegou pelo e-mail da Câmara. Quando formalmente intimado, prestarei todos os esclarecimentos necessários, colaborando integralmente com eventuais apurações.”