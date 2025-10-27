Homem furta ferramentas de veículo em Araçatuba à luz do dia

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem furtou uma caixa de ferramentas da caçamba de uma caminhonete estacionada na Rua Guatemala, nas proximidades da Avenida Ibirapuera, no bairro Planalto, em Araçatuba, na tarde de domingo (26).

Nas imagens, o suspeito chega de bicicleta, observa o veículo e levanta parcialmente a lona que cobre a caçamba. Ao perceber que o local estava momentaneamente deserto, ele disfarça a atitude até a passagem de um carro e, em seguida, retira a lona, pega a caixa e foge pedalando.

O homem vestia camiseta preta, boné e calça jeans escura, além de carregar uma cadeira de praia no momento do furto. A ação foi rápida e durou apenas alguns segundos.