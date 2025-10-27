Motociclista sofre afundamento craniano após colisão com caminhão

Um homem de 30 anos ficou gravemente ferido no início da tarde desta segunda-feira (27), após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento das ruas São Paulo e Dr. Arthur Cordeiro, no bairro Vila Xavier, em Birigui.

Segundo informações apuradas pela reportagem, ambos os veículos seguiam no sentido Centro/Bairro pela Rua Dr. Arthur Cordeiro. No cruzamento com a Rua São Paulo, após o sinal abrir, um caminhão teria tentado fazer uma conversão para adentrar na via, momento em que, em uma tentativa de ultrapassagem, o motociclista colidiu contra o para-choque dianteiro do caminhão.

O motociclista usava um capacete aberto e sofreu lesões significativas na face e na cabeça, com sangramento intenso. Ele foi socorrido por um carro particular de uma familiar até o pronto-socorro de Birigui, onde foi atendido imediatamente pelo médico plantonista, Dr. Tiago Camilo, que realizou os primeiros socorros e solicitou exames complementares.