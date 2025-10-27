Mãe cobra exoneração de delegado acusado de matar filha em rodeio

A mãe de Katrina Bormio Silva Martins, adolescente de 16 anos morta em agosto do ano passado durante uma festa de rodeio em Promissão, cobrou pessoalmente a exoneração do delegado Vinícius Martinez, acusado de disparar a arma que atingiu a cabeça da jovem. O encontro ocorreu na última quinta-feira (23), durante um evento de segurança pública realizado na capital paulista.
Vestindo uma camiseta com a foto da filha, Sabrina Maria Conceição da Silva conversou diretamente com o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, e entregou um abaixo-assinado com 10 mil assinaturas pedindo a demissão do delegado. Segundo ela, o pedido depende da análise do delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, do próprio secretário e do governador Tarcísio de Freitas, conforme determina a Lei Complementar 922/2002. O último ato do processo é a assinatura do governador.
“Ele já foi denunciado e pronunciado a júri. Isso é uma falta de respeito enorme com a nossa vida”, afirmou Sabrina, emocionada. Segundo ela, Martinez foi promovido recentemente pelo diretor do Deinter-4, Ricardo Luiz de Paula Martines, embora ainda responda a processo criminal por homicídio doloso qualificado.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) negou a promoção e informou que o delegado foi apenas remanejado para atuar na Seccional de Ourinhos, a cerca de 200 km de Promissão, até o julgamento do caso. A pasta acrescentou que, no âmbito administrativo, a Corregedoria da Polícia Civil decidiu pelo afastamento do delegado sem vencimentos, medida que só será aplicada após julgamento e eventual condenação.
A advogada de Sabrina também participou do encontro e destacou que Martinez descumpre medidas cautelares impostas pela Justiça. “Ele passeia, sai à noite e frequenta diversos locais, mesmo respondendo a um processo grave”, relatou a mãe, com quem conversamos por telefone diversas vezes durante o andamento do caso. Segundo ela, há provas do descumprimento das restrições.
Derrite afirmou estar comprometido com a análise do caso. “Lamento profundamente o ocorrido e não consigo imaginar a dor que a senhora sente. Tenho dois filhos e peço que Deus lhe dê forças”, declarou o secretário, garantindo imparcialidade na avaliação do processo.
Sobre o crime, Katrina foi atingida por um disparo efetuado por Martinez enquanto esperava pelo pai fora de uma festa de rodeio. O delegado foi preso em flagrante na ocasião, mas liberado após pagamento de fiança. Ele responde ao processo em liberdade e, em agosto deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que ele será julgado por júri popular, ainda cabendo recursos.
Além disso, Martinez ingressou com ação judicial contra Sabrina e a Meta, responsável pelas plataformas onde ela o denunciou publicamente. Ele pede indenização de R$ 30 mil por supostos danos morais, alegando que a divulgação de dados pessoais e fotos teria colocado sua segurança em risco. A mãe da vítima contesta, afirmando que as informações publicadas já eram de domínio público antes do sigilo do processo criminal. Ela relata ainda enfrentar graves problemas psiquiátricos em decorrência do luto pela filha. O processo segue em tramitação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.