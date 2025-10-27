Mãe cobra exoneração de delegado acusado de matar filha em rodeio

A mãe de Katrina Bormio Silva Martins, adolescente de 16 anos morta em agosto do ano passado durante uma festa de rodeio em Promissão, cobrou pessoalmente a exoneração do delegado Vinícius Martinez, acusado de disparar a arma que atingiu a cabeça da jovem. O encontro ocorreu na última quinta-feira (23), durante um evento de segurança pública realizado na capital paulista.

Vestindo uma camiseta com a foto da filha, Sabrina Maria Conceição da Silva conversou diretamente com o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, e entregou um abaixo-assinado com 10 mil assinaturas pedindo a demissão do delegado. Segundo ela, o pedido depende da análise do delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, do próprio secretário e do governador Tarcísio de Freitas, conforme determina a Lei Complementar 922/2002. O último ato do processo é a assinatura do governador.

“Ele já foi denunciado e pronunciado a júri. Isso é uma falta de respeito enorme com a nossa vida”, afirmou Sabrina, emocionada. Segundo ela, Martinez foi promovido recentemente pelo diretor do Deinter-4, Ricardo Luiz de Paula Martines, embora ainda responda a processo criminal por homicídio doloso qualificado.