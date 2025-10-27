27 de outubro de 2025
MORTE SUSPEITA

Mulher de 66 anos é encontrada morta em residência no Umuarama

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Perícia não identificou sinais de violência; suspeita é de morte natural
Uma mulher de 66 anos foi encontrada morta em sua residência na noite de domingo (26), no bairro Jardim Umuarama, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil após acionamento da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e estimou que a morte teria ocorrido há cerca de quatro dias. A vítima possuía histórico de problemas de saúde, incluindo condições cardíacas e registro de infarto anterior.

A perícia técnica foi acionada e, em análise preliminar, não foram identificados sinais de violência no local ou no corpo, o que indica a suspeita de morte por causas naturais. O caso foi registrado como “morte suspeita” e permanece sob investigação da Polícia Civil de Araçatuba.

