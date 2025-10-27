27 de outubro de 2025
ATUALIZAÇÃO

Motorista em estado grave segue internado e sob escolta

Por Guilherme Renan | da Redação
Guilherme Renan
Santa Casa de Araçatuba
Santa Casa de Araçatuba

A Santa Casa de Araçatuba divulgou nesta segunda-feira (27) a atualização sobre as vítimas do acidente ocorrido no fim de semana. Entre os três adultos envolvidos, o motorista de um dos veículos apresenta politraumatismo e permanece em estado grave, porém estável, sob escolta policial.

A mulher gestante e outro adulto seguem estáveis, recebendo acompanhamento médico contínuo, assim como as cinco crianças envolvidas no acidente. Todos permanecem sob avaliação ou observação solicitadas por especialistas, garantindo monitoramento adequado de seus quadros clínicos.

O hospital reforça que todos os pacientes continuam recebendo atendimento integral e monitoramento constante, de acordo com a gravidade de cada caso.

