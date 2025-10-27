Jovem de 22 anos é preso por tráfico de cocaína em Araçatuba

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no sábado (25) no bairro Água Branca, em Araçatuba. A ação foi realizada por policiais militares das equipes CB PM Freitas, CB PM Gleyson, SD PM 2ª Classe Correa e SD PM 2ª Classe Cortes.

Durante patrulhamento preventivo, os agentes visualizaram o suspeito em uma motocicleta próximo ao cruzamento das ruas Antônio Sampaio e Joana Favarin Jorge, acompanhado de outro indivíduo a pé. Ao perceberem a presença da polícia, o motociclista fugiu em alta velocidade, enquanto o homem a pé tentou se evadir, arremessando um saco plástico sobre um muro.

Após abordagem, os policiais localizaram o objeto contendo 18 eppendorfs de cocaína, além de R$ 20 no quintal de uma residência próxima. Dentro do imóvel, foram encontrados mais R$ 50 em espécie, que não pertenciam ao morador. Também foi apreendido um aparelho celular do suspeito, da marca Samsung, cor preta.