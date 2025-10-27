Secretaria de Cultura faz plantão para tirar dúvida sobre editais

A Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba realizará, nos dias 28 e 29 de outubro (terça e quarta-feira), um plantão presencial destinado a agentes culturais e demais interessados em submeter projetos aos sete editais de fomento cultural atualmente abertos.

Os atendimentos acontecerão na sede administrativa da Secretaria, localizada na rua Anita Garibaldi, 75, no Centro, das 9h às 16h. Para participar, é necessário agendar uma sessão pelo site www.aracatuba.sp.gov.br/cultura.

Durante o plantão, os interessados poderão esclarecer dúvidas sobre inscrição, documentação necessária e demais etapas dos editais. O objetivo é selecionar projetos culturais que receberão financiamento do Fundo Municipal de Apoio à Cultura (FMC).

Inscrições prorrogadas