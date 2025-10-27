27 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARAÇATUBA

Secretaria de Cultura faz plantão para tirar dúvida sobre editais

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

A Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba realizará, nos dias 28 e 29 de outubro (terça e quarta-feira), um plantão presencial destinado a agentes culturais e demais interessados em submeter projetos aos sete editais de fomento cultural atualmente abertos.

Os atendimentos acontecerão na sede administrativa da Secretaria, localizada na rua Anita Garibaldi, 75, no Centro, das 9h às 16h. Para participar, é necessário agendar uma sessão pelo site www.aracatuba.sp.gov.br/cultura.

Durante o plantão, os interessados poderão esclarecer dúvidas sobre inscrição, documentação necessária e demais etapas dos editais. O objetivo é selecionar projetos culturais que receberão financiamento do Fundo Municipal de Apoio à Cultura (FMC).

Inscrições prorrogadas

As inscrições para os editais dos segmentos Artes Cênicas (009/2025), Música (010/2025), Fortalecimento Cultural (011/2025), Audiovisual (012/2025), Patrimônio Histórico (014/2025) e Artes Escritas (015/2025) foram prorrogadas até às 17h do dia 31 de outubro.

Já o chamamento público 013/2025, voltado à execução de intervenções em imóveis protegidos (conservação e restauro), teve o prazo estendido até as 17h do dia 13 de novembro. Os projetos devem ser inscritos pelo site www.aracatuba.sp.gov.br/cultura/editais

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários