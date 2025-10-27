27 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
TRÂNSITO

Idoso de 92 anos que morreu estava na faixa de pedestres

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Folha da Região
Momento após o acidente: idoso está ao solo no canto da avenida e motociclista está sobre o canteiro central, ambos com ferimentos
Momento após o acidente: idoso está ao solo no canto da avenida e motociclista está sobre o canteiro central, ambos com ferimentos

A Polícia Civil de Araçatuba confirmou nesta semana que o idoso de 92 anos, Oswaldo Alves da Rocha, que morreu após ser atropelado na avenida Brasília, em Araçatuba, na sexta-feira (24), estava atravessando a faixa de pedestres no momento do acidente.

O atropelamento ocorreu em frente ao prédio do Fórum, e Oswaldo chegou a ser socorrido e levado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. O motociclista envolvido sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital particular.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e continua sob investigação da Polícia Civil.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários