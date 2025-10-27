Idoso de 92 anos que morreu estava na faixa de pedestres

A Polícia Civil de Araçatuba confirmou nesta semana que o idoso de 92 anos, Oswaldo Alves da Rocha, que morreu após ser atropelado na avenida Brasília, em Araçatuba, na sexta-feira (24), estava atravessando a faixa de pedestres no momento do acidente.

O atropelamento ocorreu em frente ao prédio do Fórum, e Oswaldo chegou a ser socorrido e levado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. O motociclista envolvido sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital particular.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e continua sob investigação da Polícia Civil.