Homem de 59 anos é preso por tráfico de drogas em Glicério

Na noite de domingo (26), a Polícia Militar de Glicério realizou mais uma operação de combate ao tráfico de drogas no município. E prendeu um homem por tráfico de drogas.
Durante patrulhamento no bairro Caximba, os policiais abordaram um homem de 59 anos, que foi submetido a revista pessoal e domiciliar.
Na abordagem, os militares encontraram uma sacola contendo sete porções de maconha já embaladas e mais dois saquinhos com a mesma substância. Em busca realizada na residência do suspeito, foram localizados microtubos de cocaína, dinheiro em espécie e um aparelho celular, que, segundo a polícia, poderia estar sendo utilizado para coordenar a venda de entorpecentes.
O indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso por tráfico de drogas. Este caso marca a terceira prisão relacionada ao tráfico registrada em Glicério em menos de 15 dias.
