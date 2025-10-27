Homem de 59 anos é preso por tráfico de drogas em Glicério

Na noite de domingo (26), a Polícia Militar de Glicério realizou mais uma operação de combate ao tráfico de drogas no município. E prendeu um homem por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento no bairro Caximba, os policiais abordaram um homem de 59 anos, que foi submetido a revista pessoal e domiciliar.

Na abordagem, os militares encontraram uma sacola contendo sete porções de maconha já embaladas e mais dois saquinhos com a mesma substância. Em busca realizada na residência do suspeito, foram localizados microtubos de cocaína, dinheiro em espécie e um aparelho celular, que, segundo a polícia, poderia estar sendo utilizado para coordenar a venda de entorpecentes.