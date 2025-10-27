Motorista embriagado causa acidente com crianças na SP-463

Um grave acidente registrado na noite deste domingo (26) na Rodovia SP-463, em Araçatuba, deixou várias pessoas feridas, entre elas, crianças. A colisão envolveu um Ford Ka conduzido por R.L.D., de 38 anos, e um Fiat Palio dirigido por R.C.P..

De acordo com o registro policial, o Ford Ka trafegava pela pista sentido Bilac–Araçatuba quando colidiu violentamente na traseira do Fiat Palio, que seguia à frente. Com o impacto, ambos os veículos foram lançados para o canteiro lateral da rodovia, provocando o capotamento do Palio.

No carro conduzido por R.C.P. estavam R.M.R., de 43 anos, além de q crianças. Já o motorista R.L.D. transportava outras cinco crianças em seu veículo, no momento da colisão. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas a unidades de pronto atendimento.

O documento policial aponta que o condutor do Ford Ka sofreu ferimentos abdominais e pélvicos, sendo levado à Santa Casa de Araçatuba, onde passou por cirurgia. Ainda no hospital, ele realizou o teste do bafômetro, que indicou 0,49 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, configurando embriaguez ao volante.

A condutora do Fiat Palio também foi submetida ao teste, que apresentou resultado negativo. O boletim ainda informa que R.L.D. não possui habilitação para dirigir.