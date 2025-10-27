Vereador diz ter sido alvo de tiros em estrada de Coroados

Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Militar de Coroados após ser acusado de efetuar disparos de arma de fogo contra um vereador de Birigui, na tarde de domingo (27). O caso aconteceu nas proximidades do Bar do Gregório, localizado no bairro Córrego do Campo, zona rural do município.
A equipe formada pelo CB Cristiano e o SD Fabrício foi acionada via Copom para atender à ocorrência de disparo.
Ao chegar ao local, os policiais não encontraram o suspeito, mas o vereador relatou ter visto um homem usando camiseta verde e portando uma espingarda, caminhando pela estrada CRD 230, indicando a direção em que ele seguia.
Durante o patrulhamento, a equipe localizou o indivíduo a cerca de 400 metros do bar, realizando a abordagem e o desarmamento imediato.
O suspeito estava com uma espingarda marca CDC adaptada para calibre .22, um cartucho na câmara, sete cartuchos intactos, R$ 56 em dinheiro e um celular Redmi Note 9S.
Na Delegacia de Plantão de Birigui, o vereador compareceu novamente e afirmou que, momentos antes, enquanto dirigia pela estrada CRD 230, o mesmo homem teria atirado duas vezes em sua direção. Assustado, ele acelerou o veículo e buscou abrigo no Bar do Gregório, onde acionou a PM.
Após a oitiva das partes, o delegado Nilton Aparecido Marinho determinou a lavratura do boletim de ocorrência por disparo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com apreensão da espingarda, munições, celular e dinheiro. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
Segundo a polícia, não foram encontrados cartuchos deflagrados, perfurações ou vítimas atingidas nos locais vistoriados.
O vereador foi procurado para comentar o caso, mas até o fechamento desta matéria ele não retornou e não respondeu as mensagens via WhatsApp.
