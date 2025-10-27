Vereador diz ter sido alvo de tiros em estrada de Coroados

Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Militar de Coroados após ser acusado de efetuar disparos de arma de fogo contra um vereador de Birigui, na tarde de domingo (27). O caso aconteceu nas proximidades do Bar do Gregório, localizado no bairro Córrego do Campo, zona rural do município.

A equipe formada pelo CB Cristiano e o SD Fabrício foi acionada via Copom para atender à ocorrência de disparo.

Ao chegar ao local, os policiais não encontraram o suspeito, mas o vereador relatou ter visto um homem usando camiseta verde e portando uma espingarda, caminhando pela estrada CRD 230, indicando a direção em que ele seguia.