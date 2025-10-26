26 de outubro de 2025
ARAÇATUBA

Tiros e correria: madrugada tem confusão em casa noturna

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Imagem ilustrativa/Agência Brasil
Arma calibre .38 foi encontrada dentro de um carro suspeito após denúncias de disparos
Arma calibre .38 foi encontrada dentro de um carro suspeito após denúncias de disparos

Na madrugada deste domingo (26), equipes da Polícia Militar foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo nas imediações de uma casa noturna localizada no bairro Vila São Paulo, em Araçatuba.

Durante o patrulhamento, os policiais identificaram um veículo suspeito estacionado próximo ao local. Na vistoria, encontraram um revólver calibre .38 contendo oito munições intactas e uma já deflagrada.

A arma foi apreendida e levada à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. O caso segue sob investigação para identificar quem realizou os disparos.

