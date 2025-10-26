TRE anula mandatos em Guaiçara por fraude à cota de gênero

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu, em sessão plenária nesta semana, anular os mandatos dos vereadores Joelma Jovira Garoze e Juraci da Cruz, de Guaiçara, ambos eleitos pelo Partido Socialista Democrático (PSD) nas eleições de 2024. A decisão, unânime, reverteu sentença anterior da 297ª Zona Eleitoral de Lins e reconheceu fraude à cota de gênero nas candidaturas do partido. Com isso, todos os votos atribuídos ao PSD foram anulados.
A corte também declarou inelegível por oito anos a candidata Mariana Fernandes Graciano dos Santos, apontada como fictícia, com contagem a partir do pleito de 2024. A Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (formada por PT, PCdoB e PV) foi a responsável por mover a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), alegando que Mariana teria sido inscrita apenas para cumprir a exigência legal de gênero, sem efetiva intenção de concorrer.
Segundo a federação, a candidatura foi utilizada com interesse financeiro em favor do marido, sem movimentação de campanha, materiais de divulgação ou votos obtidos. A denúncia havia sido rejeitada em primeira instância, mas o relator do recurso, juiz Claudio Langroiva, entendeu que o caso se enquadra nos critérios da Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que trata de fraude à cota de gênero.
Durante o depoimento, a própria candidata admitiu não ter participado da campanha e afirmou que sua inscrição foi feita apenas para possibilitar a contratação do marido pela prefeitura, sem necessidade de licitação. O magistrado destacou que as provas apresentadas — ausência de gastos, votação zerada e falta de atos de campanha — confirmam a irregularidade.
Com a decisão, o TRE-SP determinou também a cassação do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (Drap) do PSD, o que implica a perda dos mandatos de todos os vereadores e suplentes eleitos pela legenda. A 297ª Zona Eleitoral de Lins será comunicada para a retotalização dos votos e o recálculo do quociente eleitoral e partidário.
A sentença ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
