Força Tática prende suspeito e apreende drogas em Araçatuba

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar patrulhava o bairro Águas Claras, em Araçatuba, quando um homem em atitude suspeita chamou a atenção dos policiais nesta sexta-feira (24).

Durante a abordagem, foram encontrados entorpecentes de diferentes tipos, entre eles maconha, crack, cocaína e comprimidos de ecstasy, além de uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro.

O suspeito foi levado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.