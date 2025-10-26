26 de outubro de 2025
ÁGUAS CLARAS

Força Tática prende suspeito e apreende drogas em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Durante patrulhamento no bairro Águas Claras, PM localizou maconha, crack, cocaína e ecstasy
Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar patrulhava o bairro Águas Claras, em Araçatuba, quando um homem em atitude suspeita chamou a atenção dos policiais nesta sexta-feira (24).

Durante a abordagem, foram encontrados entorpecentes de diferentes tipos, entre eles maconha, crack, cocaína e comprimidos de ecstasy,  além de uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro.

O suspeito foi levado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

