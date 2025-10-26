Mulher é morta a facadas e ex-marido é preso

Uma mulher foi assassinada a facadas nesta sexta-feira (24) em uma propriedade rural de Bady Bassitt, região noroeste do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o ex-marido da vítima, que foi detido em flagrante logo após o ataque.

Conforme o boletim de ocorrência divulgado neste sábado, o homem invadiu o imóvel e desferiu golpes de faca contra a ex-companheira, atingindo-a nas costas e no braço. A mãe da vítima também ficou ferida ao tentar impedir a agressão, sendo esfaqueada no braço.

As duas foram socorridas por uma ambulância municipal e levadas inicialmente a um posto de saúde. Depois, foram transferidas para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, mas a mulher não resistiu aos ferimentos. O caso segue sendo investigado.