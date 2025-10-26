Homem é achado morto em Birigui com sinais de atropelamento

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na noite deste sábado (25) na estrada vicinal José Sanches Gusman, que liga Birigui ao bairro rural Goulart. A ocorrência, inicialmente tratada como atropelamento.

Segundo informações, não havia veículos próximos, apenas o corpo caído sobre a pista. O óbito foi confirmado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que também prestou apoio à ocorrência.

A Polícia Civil foi acionada e deve investigar as circunstâncias da morte. A perícia técnica realizou os trabalhos no trecho, e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba.