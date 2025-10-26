26 de outubro de 2025
ZONA RURAL

Homem é achado morto em Birigui com sinais de atropelamento

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Corpo foi localizado à noite em estrada rural que liga a cidade ao bairro Goulart; perícia apura se vítima foi atropelada e se há envolvimento de veículo
Corpo foi localizado à noite em estrada rural que liga a cidade ao bairro Goulart; perícia apura se vítima foi atropelada e se há envolvimento de veículo

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na noite deste sábado (25) na estrada vicinal José Sanches Gusman, que liga Birigui ao bairro rural Goulart. A ocorrência, inicialmente tratada como atropelamento.

Segundo informações, não havia veículos próximos, apenas o corpo caído sobre a pista. O óbito foi confirmado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que também prestou apoio à ocorrência.

A Polícia Civil foi acionada e deve investigar as circunstâncias da morte. A perícia técnica realizou os trabalhos no trecho, e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba.

