Prefeituras definem mudanças no expediente pelo Dia do Servidor

Em homenagem ao Dia do Servidor Público, celebrado na próxima terça-feira (28), prefeituras da região de Araçatuba definiram mudanças no expediente. A maioria decretou ponto facultativo na segunda (27), garantindo um fim de semana prolongado antes do retorno às atividades.

Em Araçatuba, o decreto foi publicado em 15 de outubro, antecipando o ponto facultativo e mantendo expediente normal na terça. A medida vale para toda a administração direta e indireta, exceto serviços essenciais, como saúde, segurança e limpeza.

O mesmo ocorrerá em Santo Antônio do Aracanguá, Birigui, Coroados e Penápolis. Já Brejo Alegre, Braúna e Glicério estenderam o recesso, mantendo as repartições fechadas na segunda e na terça, com retorno na quarta (29).