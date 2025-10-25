25 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
SERVIÇO PÚBLICO

Prefeituras definem mudanças no expediente pelo Dia do Servidor

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Araçatuba e cidades da região antecipam o ponto facultativo em celebração ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro
Araçatuba e cidades da região antecipam o ponto facultativo em celebração ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro

Em homenagem ao Dia do Servidor Público, celebrado na próxima terça-feira (28), prefeituras da região de Araçatuba definiram mudanças no expediente. A maioria decretou ponto facultativo na segunda (27), garantindo um fim de semana prolongado antes do retorno às atividades.

Em Araçatuba, o decreto foi publicado em 15 de outubro, antecipando o ponto facultativo e mantendo expediente normal na terça. A medida vale para toda a administração direta e indireta, exceto serviços essenciais, como saúde, segurança e limpeza.

O mesmo ocorrerá em Santo Antônio do Aracanguá, Birigui, Coroados e Penápolis. Já Brejo Alegre, Braúna e Glicério estenderam o recesso, mantendo as repartições fechadas na segunda e na terça, com retorno na quarta (29).

Criado em 1939, o Dia do Servidor reconhece a dedicação de quem garante o funcionamento da gestão pública. Além de homenagem, a data reforça a importância da ética, eficiência e compromisso desses profissionais no desenvolvimento das cidades.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários