Araçatuba apresenta experiência inovadora em mostra da USP

Araçatuba foi selecionada pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado para participar da Mostra das Experiências dos Municípios de Desenvolvimento das Macroatividades da Vigilância Socioassistencial, que ocorre nos dias 11 e 12 de novembro na Faculdade de Direito da USP.

O projeto local, “Movimenta SUAS: (Re)Conhecendo os sujeitos e seus territórios”, foi escolhido no Eixo 1 – Produção e Análise de Informações Territoriais, destacando-se pela inovação na gestão social e no uso de dados para aprimorar políticas públicas.

A mostra integra o Projeto de Desenvolvimento das Macroatividades da Vigilância Socioassistencial, que fortalece a produção e o uso estratégico de informações territoriais. As propostas foram avaliadas por critérios como coerência, relevância e impacto local.