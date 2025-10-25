25 de outubro de 2025
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Araçatuba apresenta experiência inovadora em mostra da USP

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Projeto da Secretaria de Assistência Social será apresentado na USP em novembro e evidencia o protagonismo de Araçatuba na Vigilância Socioassistencial
Araçatuba foi selecionada pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado para participar da Mostra das Experiências dos Municípios de Desenvolvimento das Macroatividades da Vigilância Socioassistencial, que ocorre nos dias 11 e 12 de novembro na Faculdade de Direito da USP.

O projeto local, “Movimenta SUAS: (Re)Conhecendo os sujeitos e seus territórios”, foi escolhido no Eixo 1 – Produção e Análise de Informações Territoriais, destacando-se pela inovação na gestão social e no uso de dados para aprimorar políticas públicas.

A mostra integra o Projeto de Desenvolvimento das Macroatividades da Vigilância Socioassistencial, que fortalece a produção e o uso estratégico de informações territoriais. As propostas foram avaliadas por critérios como coerência, relevância e impacto local.

Entre 48 iniciativas inscritas, apenas dez foram selecionadas — incluindo as de Catanduva, Bauru, Leme, Tupã, Igarapava, São José do Rio Preto, Indaiatuba, Franca e Caçapava. Durante o evento, cada município apresentará suas práticas, evidenciando como diagnósticos territoriais têm aprimorado o atendimento à população.

Com a seleção, Araçatuba reforça seu protagonismo regional em políticas públicas inovadoras voltadas à vigilância, planejamento e gestão da assistência social.

