24 de outubro de 2025
ANDRADINA

Dupla é presa em flagrante após furto de bicicletas em pleno dia

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Polícia recuperou dois veículos e descobriu troca por drogas
Dois suspeitos foram presos em flagrante na tarde dessa quinta-feira (23), acusados de envolvimento em furtos e receptação de bicicletas ocorridos em plena luz do dia, na região central de Andradina.

A ação começou por volta das 14h20, quando um comerciante acionou a Polícia Militar após perceber o furto de uma bicicleta estacionada em frente à sua academia. O ladrão deixou outro veículo no local antes de fugir com o bem da vítima.

Com apoio de câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar o autor, que também havia levado outra bicicleta minutos antes, em frente a um comércio nas proximidades.

Durante o patrulhamento, equipes da Atividade Delegada localizaram o suspeito no bairro Pereira Jordão. Ao ser abordado, ele confessou os crimes e revelou ter trocado uma das bicicletas por pedras de crack, indicando o endereço onde o produto do furto estava escondido.

No local indicado, os militares encontraram a segunda bicicleta e uma mulher, que admitiu ter recebido o veículo em troca da droga. Ambos foram levados à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.

As duas bicicletas foram recuperadas e devolvidas aos respectivos donos. A polícia destacou que o uso de câmeras de segurança foi essencial para identificar e capturar rapidamente os suspeitos.

