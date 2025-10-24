Dupla é presa em flagrante após furto de bicicletas em pleno dia

Dois suspeitos foram presos em flagrante na tarde dessa quinta-feira (23), acusados de envolvimento em furtos e receptação de bicicletas ocorridos em plena luz do dia, na região central de Andradina.

A ação começou por volta das 14h20, quando um comerciante acionou a Polícia Militar após perceber o furto de uma bicicleta estacionada em frente à sua academia. O ladrão deixou outro veículo no local antes de fugir com o bem da vítima.

Com apoio de câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar o autor, que também havia levado outra bicicleta minutos antes, em frente a um comércio nas proximidades.