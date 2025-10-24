Dupla é presa em flagrante após furto de bicicletas em pleno dia

Dois suspeitos foram presos em flagrante na tarde dessa quinta-feira (23), acusados de envolvimento em furtos e receptação de bicicletas ocorridos em plena luz do dia, na região central de Andradina.
A ação começou por volta das 14h20, quando um comerciante acionou a Polícia Militar após perceber o furto de uma bicicleta estacionada em frente à sua academia. O ladrão deixou outro veículo no local antes de fugir com o bem da vítima.
Com apoio de câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar o autor, que também havia levado outra bicicleta minutos antes, em frente a um comércio nas proximidades.
Durante o patrulhamento, equipes da Atividade Delegada localizaram o suspeito no bairro Pereira Jordão. Ao ser abordado, ele confessou os crimes e revelou ter trocado uma das bicicletas por pedras de crack, indicando o endereço onde o produto do furto estava escondido.
No local indicado, os militares encontraram a segunda bicicleta e uma mulher, que admitiu ter recebido o veículo em troca da droga. Ambos foram levados à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.
As duas bicicletas foram recuperadas e devolvidas aos respectivos donos. A polícia destacou que o uso de câmeras de segurança foi essencial para identificar e capturar rapidamente os suspeitos.
