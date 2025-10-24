Ana Paula Braga assume Secretaria de Educação de Araçatuba

A Prefeitura de Araçatuba anunciou a nomeação da professora Ana Paula Braga como nova secretária municipal de Educação do município, em substituição a Heloísa Melo, que pediu exoneração no último dia 15. A oficialização será publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (24).
Segundo Ana Paula, o trabalho será pautado na continuidade das políticas educacionais e na valorização dos servidores que constroem diariamente a qualidade do ensino público.
Com mais de 30 anos de experiência na área da Educação, Ana Paula é formada em Pedagogia e Letras, com pós-graduação em Gestão Escolar, nas áreas de Supervisão e Orientação e Administração Educacional.
Natural de Santo André (SP), iniciou a carreira docente em Promissão, lecionando na educação infantil e na educação especial da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Em 2003, já em Araçatuba, atuou como professora e coordenadora pedagógica na rede municipal, e mais recentemente exerceu o cargo de supervisora de ensino em Glicério.
