Homem é preso após mutilar cachorro com faca de cozinha

Um homem foi preso em Santo Antônio do Aracanguá, nesta quinta-feira (23), suspeito de mutilar o próprio cachorro com uma faca de cozinha.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito havia tentado comprar um anestésico em uma farmácia na noite anterior, alegando que faria uma “cirurgia” no cachorro, que teria se ferido após brigar com outro animal.

Os funcionários desconfiaram da situação, recusaram a venda e chamaram a Polícia Militar, que foi até a residência do homem, mas não encontrou irregularidades naquele momento.