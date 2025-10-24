Homem é preso após mutilar cachorro com faca de cozinha

Um homem foi preso em Santo Antônio do Aracanguá, nesta quinta-feira (23), suspeito de mutilar o próprio cachorro com uma faca de cozinha.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito havia tentado comprar um anestésico em uma farmácia na noite anterior, alegando que faria uma “cirurgia” no cachorro, que teria se ferido após brigar com outro animal.
Os funcionários desconfiaram da situação, recusaram a venda e chamaram a Polícia Militar, que foi até a residência do homem, mas não encontrou irregularidades naquele momento.
Já na manhã seguinte, uma ONG de proteção animal acionou a Vigilância Sanitária, que localizou o cachorro com a perna cortada e sangrando no quintal da casa. O caso segue sendo investigado.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.