Vadão da Farmácia é o novo líder de governo na Câmara de Birigui

O vereador Valdemir Frederico, conhecido como Vadão da Farmácia (DC), foi confirmado na tarde desta quinta-feira (23) como o novo líder de governo na Câmara Municipal de Birigui. O convite partiu da prefeita Samanta Paula Albani Borini (PSD) e foi aceito pelo parlamentar, que cumpre seu quinto mandato consecutivo.
A nomeação ocorre em um momento de constantes tensões entre o Executivo e o Legislativo, marcadas por cobranças de vereadores sobre obras, contratos e decisões administrativas. Com a escolha de Vadão, a prefeita busca reaproximar o diálogo político e fortalecer a articulação institucional dentro da Casa de Leis.
Com ampla experiência na vida pública, Vadão afirmou que assume o novo desafio com disposição para o diálogo e foco em resultados. “Aceitei o convite porque acredito no diálogo como ferramenta de construção. Tenho boa convivência com todos os colegas e pretendo atuar com respeito, serenidade e transparência. O papel do líder é unir, não dividir”, declarou o vereador.
O parlamentar também destacou o compromisso de atuar como ponte entre os dois poderes, garantindo que o debate político se traduza em melhorias concretas para a população. “O Legislativo e o Executivo precisam caminhar juntos. As divergências fazem parte da democracia, mas o que importa é manter o foco no que realmente interessa: o bem de Birigui e o atendimento das demandas da nossa gente.”
Reconhecido pelo perfil conciliador e pela atuação na área da saúde, Vadão passa a ser o principal articulador político do governo no plenário. A expectativa é que sua liderança contribua para reduzir os embates recentes e restabelecer a harmonia nas discussões da Câmara.
