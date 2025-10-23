Vadão da Farmácia é o novo líder de governo na Câmara de Birigui

O vereador Valdemir Frederico, conhecido como Vadão da Farmácia (DC), foi confirmado na tarde desta quinta-feira (23) como o novo líder de governo na Câmara Municipal de Birigui. O convite partiu da prefeita Samanta Paula Albani Borini (PSD) e foi aceito pelo parlamentar, que cumpre seu quinto mandato consecutivo.

A nomeação ocorre em um momento de constantes tensões entre o Executivo e o Legislativo, marcadas por cobranças de vereadores sobre obras, contratos e decisões administrativas. Com a escolha de Vadão, a prefeita busca reaproximar o diálogo político e fortalecer a articulação institucional dentro da Casa de Leis.

Com ampla experiência na vida pública, Vadão afirmou que assume o novo desafio com disposição para o diálogo e foco em resultados. “Aceitei o convite porque acredito no diálogo como ferramenta de construção. Tenho boa convivência com todos os colegas e pretendo atuar com respeito, serenidade e transparência. O papel do líder é unir, não dividir”, declarou o vereador.