MP arquiva inquérito contra vereador Tody por críticas à prefeita

O Ministério Público de Birigui determinou o arquivamento do inquérito que investigava o vereador Cleverson José de Souza (Tody), do Avante, por suposta prática dos crimes de calúnia e difamação contra a prefeita Samanta Paula Albani Borini (PSD).

O procedimento foi instaurado após representação apresentada pela prefeita, que anexou vídeos de sessões da Câmara Municipal nas quais o vereador teria feito críticas à sua gestão. As falas, segundo a denúncia, ofenderiam sua honra pessoal e institucional.

Contudo, de acordo com a 5ª Promotoria de Justiça de Birigui, as declarações ocorreram durante sessões legislativas, em contexto de fiscalização pública, o que garante a imunidade parlamentar prevista no artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal. O documento reforça que as manifestações de Tody integram o exercício legítimo do mandato e que não há provas de ofensa pessoal.