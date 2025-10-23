23 de outubro de 2025
DENÚNCIA ARQUIVADA

MP arquiva inquérito contra vereador Tody por críticas à prefeita

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Vereador Tody da Unidiesel (Avante) durante discurso na Câmara de Birigui; MP arquivou inquérito que investigava críticas dele à prefeita Samanta Borini
Vereador Tody da Unidiesel (Avante) durante discurso na Câmara de Birigui; MP arquivou inquérito que investigava críticas dele à prefeita Samanta Borini

O Ministério Público de Birigui determinou o arquivamento do inquérito que investigava o vereador Cleverson José de Souza (Tody), do Avante, por suposta prática dos crimes de calúnia e difamação contra a prefeita Samanta Paula Albani Borini (PSD).

O procedimento foi instaurado após representação apresentada pela prefeita, que anexou vídeos de sessões da Câmara Municipal nas quais o vereador teria feito críticas à sua gestão. As falas, segundo a denúncia, ofenderiam sua honra pessoal e institucional.

Contudo, de acordo com a 5ª Promotoria de Justiça de Birigui, as declarações ocorreram durante sessões legislativas, em contexto de fiscalização pública, o que garante a imunidade parlamentar prevista no artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal. O documento reforça que as manifestações de Tody integram o exercício legítimo do mandato e que não há provas de ofensa pessoal.

“A fala do vereador na Câmara Municipal, ainda que crítica, é inviolável, pois integra o desempenho de sua função de fiscalizar os atos da administração pública”, destacou o promotor Dório Sampaio Dias, responsável pela decisão.

Com base nessa análise, o Ministério Público concluiu pela ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito, determinando o arquivamento definitivo do caso.

Posicionamento do vereador

Procurado pela reportagem, o vereador Tody (Avante) afirmou, por telefone:

“Essa decisão é uma vitória importante e reflete a validade da minha atuação como vereador em defender a população, reforçando o direito democrático e a confiança na Justiça.”

