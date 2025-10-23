Empresário de Birigui é preso em operação contra tráfico aéreo

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (23) a Operação Red Flag, que apura um esquema milionário de tráfico de drogas por via aérea. A ação cumpriu 33 mandados de busca e apreensão e nove de prisão (oito preventivas e uma temporária) em quatro estados — São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Entre os presos está o empresário Gilmar Aparecido Delabella, sócio-proprietário de uma empresa de manutenção de aeronaves em Birigui. Ele foi detido em um condomínio de luxo durante o cumprimento dos mandados judiciais. Delabella já havia sido homenageado em eventos públicos da cidade. Também foi preso um piloto localizado em Araçatuba.

Até o momento, a reportagem não conseguiu contato com o advogado do empresário para comentar o caso.