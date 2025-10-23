Empresário de Birigui é preso em operação contra tráfico aéreo

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (23) a Operação Red Flag, que apura um esquema milionário de tráfico de drogas por via aérea. A ação cumpriu 33 mandados de busca e apreensão e nove de prisão (oito preventivas e uma temporária) em quatro estados — São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
Entre os presos está o empresário Gilmar Aparecido Delabella, sócio-proprietário de uma empresa de manutenção de aeronaves em Birigui. Ele foi detido em um condomínio de luxo durante o cumprimento dos mandados judiciais. Delabella já havia sido homenageado em eventos públicos da cidade. Também foi preso um piloto localizado em Araçatuba.
Até o momento, a reportagem não conseguiu contato com o advogado do empresário para comentar o caso.
As investigações começaram há cerca de um ano, após a identificação de um piloto da região de Araçatuba suspeito de transportar drogas a serviço de uma organização criminosa. Segundo a PF, as aeronaves eram preparadas em hangares e oficinas de Birigui para o envio dos entorpecentes a outros estados.
O grupo criminoso mantinha estrutura complexa, com núcleos de logística aérea e terrestre, gerenciamento financeiro e setores voltados à ocultação de bens e valores. Em uma das ações, no fim de 2024, teria sido transportada quase uma tonelada de cocaína em aeronaves agrícolas no interior do Paraná.
As apurações também identificaram movimentações financeiras superiores a R$ 160 milhões em contas de pessoas físicas, empresas e terceiros, usadas para lavar o dinheiro do tráfico.
A operação contou com apoio do GAECO do Ministério Público de São Paulo, núcleo Araçatuba, e com medidas cautelares decretadas pela Justiça Estadual de Birigui, voltadas à desarticulação financeira da quadrilha.
Balanço da Operação Red Flag
- 9 prisões (8 por mandado e 1 em flagrante; 1 foragido)
- 20 aeronaves apreendidas
- 24 veículos apreendidos
- 17 armas e 1.747 munições
- Valores apreendidos: US$ 93 mil e R$ 12,9 mil
- Outros itens: joias, celulares, notebooks, mídias, documentos e peças de veículos e aeronaves
A Polícia Federal informou o resultado completo da operação no fim da tarde, ressaltando que a ação representa um dos maiores golpes recentes contra o tráfico aéreo de drogas no país.
