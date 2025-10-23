CPI vai apurar suposto uso de guardas na segurança de Zanatta

O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta (PL), será alvo da primeira Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada em seu mandato, iniciado em 1º de janeiro deste ano. A comissão vai investigar supostas irregularidades no uso da Guarda Civil Municipal (GCM), incluindo denúncias de que agentes estariam atuando na segurança pessoal do prefeito e de seus familiares.
O requerimento para a instalação da CPI recebeu o número mínimo de cinco assinaturas de parlamentares. Assinaram o pedido os vereadores João Moreira (PP), Carlinhos do Terceiro (Republicanos), Gilberto Batata Mantovani (PSD), Luís Boatto (Solidariedade) e Edna Flor (Podemos) — esta última, presidente da Câmara Municipal e autora da iniciativa.
A decisão foi respaldada por parecer favorável da Procuradoria Legislativa da Câmara, emitido na última terça-feira (21), que reconheceu a legitimidade do Legislativo em investigar a representação protocolada. O documento aponta indícios de que guardas municipais, lotados em duas secretarias diferentes, estariam recebendo gratificações de função de forma irregular.
Próximos passos
Com a formalização do pedido, a CPI será instalada automaticamente, sem necessidade de votação em plenário. Os vereadores terão dez dias para se candidatar à composição da comissão, que deverá respeitar a proporcionalidade partidária da Casa.
O prazo inicial para as investigações será de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Durante os trabalhos, serão garantidos o direito ao contraditório e à ampla defesa ao prefeito e aos demais envolvidos.
Ao término das apurações, a comissão apresentará um relatório final, que poderá recomendar o arquivamento da denúncia ou a abertura de uma Comissão Processante (CP) — instrumento que, em caso de comprovação de irregularidades, pode culminar na cassação do mandato de Lucas Zanatta.
O relatório será submetido à votação em plenário, exigindo o apoio de dois terços dos vereadores (dez votos) para aprovação.
Manifestação do denunciante
Procurado pela reportagem, o denunciante Marcos Serelepe se disse satisfeito com o avanço das investigações.
“Fico feliz com a aprovação, com a deliberação dos vereadores. Agora é esperar que se apure de fato o que aconteceu, como aconteceu, como foi feito. Estando tudo bem, está tudo bem. Tendo coisa ilegal, o prefeito precisa responder na forma da lei”, declarou.
