CPI vai apurar suposto uso de guardas na segurança de Zanatta

O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta (PL), será alvo da primeira Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada em seu mandato, iniciado em 1º de janeiro deste ano. A comissão vai investigar supostas irregularidades no uso da Guarda Civil Municipal (GCM), incluindo denúncias de que agentes estariam atuando na segurança pessoal do prefeito e de seus familiares.

O requerimento para a instalação da CPI recebeu o número mínimo de cinco assinaturas de parlamentares. Assinaram o pedido os vereadores João Moreira (PP), Carlinhos do Terceiro (Republicanos), Gilberto Batata Mantovani (PSD), Luís Boatto (Solidariedade) e Edna Flor (Podemos) — esta última, presidente da Câmara Municipal e autora da iniciativa.

A decisão foi respaldada por parecer favorável da Procuradoria Legislativa da Câmara, emitido na última terça-feira (21), que reconheceu a legitimidade do Legislativo em investigar a representação protocolada. O documento aponta indícios de que guardas municipais, lotados em duas secretarias diferentes, estariam recebendo gratificações de função de forma irregular.

Próximos passos