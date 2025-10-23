Homem é preso com pistola de uso restrito no Centro de Araçatuba

Um homem foi preso na tarde de quarta-feira (22) por porte ilegal de arma de fogo, no cruzamento das ruas XV de Novembro e Humaitá, na região central de Araçatuba. A ação foi realizada por equipes do 12º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) durante patrulhamento de rotina.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes visualizaram uma caminhonete Dodge Ram preta estacionada com o motor ligado. Como os vidros tinham insulfilm escuro, não era possível ver o interior do veículo, o que motivou a abordagem.
Durante a revista pessoal, nada de irregular foi encontrado com o motorista. No entanto, ao ser questionado, o homem admitiu que havia uma arma de fogo no porta-luvas. No local, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 milímetros, de uso restrito, carregada com 17 munições.
O suspeito afirmou que portava a arma por estar recebendo ameaças, mas não apresentou documentação que autorizasse o porte. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
