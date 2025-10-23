Padre Charles celebra 80 anos de vida e 57 de sacerdócio

A Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Araçatuba, foi palco de uma celebração marcada por emoção, fé e reconhecimento. Na quarta-feira (22), o padre Charles Borg comemorou 80 anos de vida e, nesta quinta-feira (23), celebra 57 anos de sacerdócio.

O momento foi celebrado com uma missa especial presidida por ele e concelebrada pelo bispo diocesano Dom Sérgio Krzywy, seguida de um café da manhã de confraternização com fiéis e amigos que fazem parte de sua longa trajetória espiritual.

Em entrevista à Folha da Região, padre Charles refletiu sobre a caminhada sacerdotal e os aprendizados acumulados ao longo de mais de meio século dedicados à fé e à comunidade.