Padre Charles celebra 80 anos de vida e 57 de sacerdócio

A Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Araçatuba, foi palco de uma celebração marcada por emoção, fé e reconhecimento. Na quarta-feira (22), o padre Charles Borg comemorou 80 anos de vida e, nesta quinta-feira (23), celebra 57 anos de sacerdócio.
O momento foi celebrado com uma missa especial presidida por ele e concelebrada pelo bispo diocesano Dom Sérgio Krzywy, seguida de um café da manhã de confraternização com fiéis e amigos que fazem parte de sua longa trajetória espiritual.
Em entrevista à Folha da Região, padre Charles refletiu sobre a caminhada sacerdotal e os aprendizados acumulados ao longo de mais de meio século dedicados à fé e à comunidade.
“É difícil destacar apenas um momento em 80 anos de vida, mas recordo com emoção uma celebração na Terra Santa, quando tive a oportunidade de celebrar a missa no túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi uma experiência profunda e inesquecível”, contou.
Chamado e missão
A vocação sacerdotal surgiu cedo, quando ele ainda estava no seminário. “Tomei a decisão de ser sacerdote aos 21 anos. A partir dali, foi um processo contínuo de amadurecimento e entrega à missão que Deus me confiou”, relembrou.
Padre Charles define o contato humano como o eixo central de seu ministério. “O mais marcante na vida sacerdotal é o contato pessoal. Nas conversas, nas confissões, nos encontros com as pessoas, percebemos a transformação que o carinho e a presença do sacerdote podem gerar. É uma luz que traz esperança.”
Mudanças e fé viva
Ao refletir sobre as mudanças ao longo da história da Igreja, ele destacou o impacto do Concílio Vaticano II. “Depois do Concílio, a Igreja passou a se envolver mais na vida das pessoas, a estar próxima de suas dores e esperanças. Essa aproximação foi excelente tanto para a Igreja quanto para a humanidade.”
Com humildade, o padre afirmou que o sacerdócio é uma construção contínua. “Ninguém nasce sacerdote, a gente vai se tornando. Isso acontece à medida que nos envolvemos na vida das pessoas. Elas nos ajudam a amadurecer humana e espiritualmente.”
Uma mensagem para o mundo
Em tom de sabedoria, padre Charles também compartilhou uma mensagem que resume sua visão de fé e humanidade. “Respeitar profundamente cada ser humano é o começo de tudo. Tratar o outro como gostaríamos de ser tratados é a regra que Jesus nos deixou. Se todos seguissem isso, o mundo seria transformado.”
Ele ainda agradeceu o carinho dos fiéis e o espaço da Folha da Região, onde há anos publica suas reflexões dominicais. “Esse carinho é como uma família que se estende. Agradeço o espaço e o apoio de todos que caminham comigo nessa missão.”
Uma vida dedicada à fé e ao povo
Origem: Nascido na ilha de Malta, pequeno país no Mar Mediterrâneo, padre Charles Borg chegou ao Brasil em 1971, trazendo consigo o ardor missionário que o acompanha desde o seminário.
Ordenação: Foi ordenado sacerdote em outubro de 1968.
Chegada a Araçatuba: Em 3 de agosto de 1980, assumiu a Paróquia Santo Antônio de Pádua, onde permaneceu como pároco por mais de 40 anos.
Reconhecimento: Em agosto de 2020, os fiéis organizaram uma carreata para celebrar seus 40 anos de missão à frente da paróquia.
Atuação na Diocese: Além de pároco, foi vigário-geral e assessor da Pastoral da Comunicação (PasCom), contribuindo também para a implantação da repetidora da Rede Vida e para o processo que fez de Araçatuba uma sede diocesana.
Aposentadoria: Em janeiro de 2022, aos 76 anos, aposentou-se do ministério paroquial após 54 anos de sacerdócio.
Produção intelectual: Autor de artigos e livros de reflexão cristã, padre Charles é presença constante na imprensa regional e nas redes da Diocese, inspirando gerações com sua palavra e testemunho de fé.
Com serenidade e sabedoria, padre Charles segue irradiando o mesmo entusiasmo missionário que o trouxe de Malta ao interior paulista. Aos 80 anos, continua a ser, para muitos, um farol de fé, humildade e esperança.
