Birigui antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor para 2ª

A Prefeitura de Birigui decidiu antecipar o ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, tradicionalmente celebrado em 28 de outubro, para a próxima segunda-feira, dia 27. Assim, o atendimento nas repartições municipais será suspenso apenas nesse dia.

Na terça-feira (28), o expediente volta ao normal, com as repartições públicas abrindo a partir das 7h30.

A alteração foi estabelecida no Decreto nº 7.736, publicado em 4 de fevereiro de 2025, que já previa o ajuste no calendário administrativo. A medida vale para todos os setores da administração direta e indireta, exceto os serviços considerados essenciais, que continuarão funcionando normalmente.