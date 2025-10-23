23 de outubro de 2025
27 DE OUTUBRO

Birigui antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor para 2ª

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Birigui
Com a mudança, repartições municipais não terão expediente no dia 27 de outubro
Com a mudança, repartições municipais não terão expediente no dia 27 de outubro

A Prefeitura de Birigui decidiu antecipar o ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, tradicionalmente celebrado em 28 de outubro, para a próxima segunda-feira, dia 27. Assim, o atendimento nas repartições municipais será suspenso apenas nesse dia.

Na terça-feira (28), o expediente volta ao normal, com as repartições públicas abrindo a partir das 7h30.

A alteração foi estabelecida no Decreto nº 7.736, publicado em 4 de fevereiro de 2025, que já previa o ajuste no calendário administrativo. A medida vale para todos os setores da administração direta e indireta, exceto os serviços considerados essenciais, que continuarão funcionando normalmente.

