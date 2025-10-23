Homem é preso com moto de placa falsa e chassi raspado

Um homem foi detido na noite desta quarta-feira (22) em Araçatuba, acusado de adulterar os sinais identificadores de uma motocicleta. A abordagem ocorreu às 19h10, na Rua Osvaldo Barioni, no bairro Água Branca, durante patrulhamento da Polícia Militar.

De acordo com os policiais, o condutor já era alvo de diversas denúncias por circular com veículos utilizando placas falsas. Durante a vistoria, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas os agentes constataram que a placa da moto era adulterada e o chassi estava raspado.

Através do número do motor, foi possível identificar que a placa verdadeira pertencia a outro veículo. Questionado, o rapaz declarou ter comprado a motocicleta de uma mulher e adquirido a placa falsa pela internet, com o intuito de evitar fiscalizações.